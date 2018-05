Einen Tag nach der offiziellen Eröffnung lud die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen-Stadt am Muttertag die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür ins neue Feuerwehrhaus.

Kommandant Mario Lukas und sein Stellvertreter Paul Pilshofer freuten sich über die zahlreichen Besucher, die die modernst ausgestattete Einsatzzentrale besichtigten. An der Spitze der Besucher standen Bürgermeister Herbert Osterbauer und FF-Bezirkskommandant Josef Huber.

Besonders wurde an die Kinder gedacht, so gab es einen Stationenbetrieb der Jugendfeuerwehr unter Jugendbetreuer Stefan Urban. Wer es gemütlich haben wollte, genoss in der Fahrzeughalle Speis und Trank musikalisch umrahmt von den „Alpenstones“.

Unter den Besuchern wurden unter anderem Stadtrat Peter Teix und Gemeinderätin Christine Vorauer gesichtet. Weiters genossen Josef Neustetter sen., Bernhard Fasching, Horst Nothnagel, Martin Wieland, Patricia Wagner und ihre Nichte Leonie sowie „Schweizer“ Franz Weinbach die gute Stimmung.