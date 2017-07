Neunkirchen

Dem Schwerpunktthema der Sicherheit hat sich aktuell die FPÖ um Stadtparteiobmann Norbert Höfler verschrieben: Mit einer Offensive im Bereich von Wettbüros und Jugendschutz sowie der Kennzeichnung der Öffnungsrichtung von Eingangstüren in öffentlichen Gebäuden und Wohnbauten wollen die Freiheitlichen Akzente setzen.

Ein erster Schritt dazu: Zwei diesbezügliche Dringlichkeitsanträge im Gemeinderat. Jener, der Wettbüros ins Visier nehmen soll, wurde zumindest diskutiert, aber so wie der zweite nicht angenommen.

„Die Wettbüros schießen bei uns wie Schwammerl aus dem Boden. Es gibt einfach zu viele. Mir ist das auch in Verbindung mit dem Jugendschutz zu sensibel und ich fordere die Stadtgemeinde auf, hier entsprechende Maßnahmen mit den Behörden wie Kontrollen und Überwachung zu setzen!“

Problem mit Türen in öffentlichen Gebäuden

ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer gab zu bedenken, dass die Gemeinde hier nur wenig Einfluss habe, versicherte aber, diesen in ihm möglichen Bereich voll auszuschöpfen. „Und ich weiß, dass die Wettbüros vor allem, was Jugendschutz betrifft, sehr starken Kontrollen unterliegen. Es gibt ja auch in den Lokalen Videoüberwachung. Da lässt sich keiner auf etwas ein.“

Ein wenig skurril mutete die zweite Thematik an, derer sich die FPÖ annimmt. Höfler ist aufgefallen, dass es in öffentlichen Gebäuden und Wohnhausanlagen Türen gibt, die nicht nach außen, sondern nach innen aufgehen. „Da kann es im Fall eines Unglücks verbunden mit einer Flucht zu gefährlichen Situationen kommen!“ Er und seine Parteikollegen regten an, diese Türen mit entsprechenden Aufklebern zu kennzeichnen. Die Stadtregierung sah dafür aber keinen Bedarf. Antrag abgelehnt.