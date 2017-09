In der FPÖ-Stadtpartei sind die Karten neu gemischt: Regina Danov wurde im Rahmen eines Stadtparteitages zur neuen Obfrau gewählt – damit beerbt sie Norbert Höfler.

Höfler kandidierte aus zwei Gründen nicht mehr als Obmann, wie er der NÖN gegenüber erklärt. Einerseits sei das Alter ausschlaggebend gewesen („Ich werde bald 65 Jahre alt“), auf der anderen Seite hätte auch die Gesundheit dazu beigetragen. Sein Gemeinderatsmandat will Höfler allerdings behalten und es bis zum Ende der Periode im Jahr 2020 auch fortführen – wenn es die Gesundheit erlaubt. „Andernfalls halte ich mir die Option offen, früher zu gehen“, so Höfler zur NÖN.

Für FPÖ-Bezirksparteiobmann Wahl gute Idee

Regina Danov freut sich über ihre Wahl zur Obfrau und hat sich mehrere Ziele gesetzt: „Ich möchte, dass wir als Stadtpartei wieder sichtbarer in der Öffentlichkeit werden und aktiv am Gemeindeleben teilnehmen“, sieht die 47-Jährige in diesem Bereich Aufholbedarf. Hinter ihr stehe nun eine „neue, frische Truppe“, mit der dies auch möglich sei, so die Lokalpolitikerin.

Dass sie derzeit nicht im Gemeinderat vertreten ist, sieht sie nicht als Nachteil: „Natürlich ist das nicht ideal, aber wir sind im besten Einvernehmen mit den Mandataren und haben jetzt auch die Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln!“ Als Danovs Stellvertreterin fungiert künftig Waltraud Haas-Toder.

Für den geschäftsführenden FPÖ-Bezirksparteiobmann Robert Toder ist die Wahl ebenso eine gute: „Die von den beiden Frauen geführte Stadt-FPÖ wird sich zum Wohle der Neunkirchner verstärkt in die Gemeindepolitik einbringen“, ist Toder überzeugt.