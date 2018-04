Großes Interesse an neuem Stadtportal .

Die Neunkirchner Unternehmer Wolfgang Schreiböck, Markus Tritremmel und Christoph Paugger haben – in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Neunkirchen – das Wirtschaftsportal „Neunkirchen. Wo sonst?“ entwickelt. Seit Donnerstagabend ist es online unter https://neunkirchen.wo-sonst.at abrufbar. Im „Haus der Wirtschaft“ in Neunkirchen wurde es im Beisein von Vertretern der Stadt, der Wirtschaftskammer und der innerstädtischen Wirtschaftsszene vorgestellt. 150 Gäste waren dabei, das Interesse war also groß.

Ziel des neuen Portals sei es, dem vielzitierten „Innenstadtsterben“ entgegenzuwirken. Mit dem neuen Portal wolle man den heimischen Unternehmen „ein starkes Tool im Kampf gegen die Online-Riesen“ bieten. Für Unternehmer bietet sich die Möglichkeit, ihre Firma und ihre Produkte anzubieten. Für den Kunden wiederum hält das Portal ein besonderes Service parat: Sie können sich über Neuigkeiten, Öffnungszeiten, Produkte und Aktionen informieren. Im Bereich „Gastronomie“ können die Nutzer etwa die Mittagsmenüs der Restaurants abrufen.

Mehr über das neue Portal lest ihr in der nächsten Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN, auch als E-Paper!