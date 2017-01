Äußerst zufrieden zeigt sich Direktorin Susanne Casanova-Mürkl über den Tag der offenen Tür am BG/BRG Neunkirchen am Freitag. „Es war ein ausgezeichneter Besuch, auch sehr viele Kinder aus den dritten Klassen waren da“. Dazu kamen viele ehemalig Schüler, die ihrer alten Bildungsstätte einen Besuch abstatteten.

Besonders stolz ist sie auf die Schülervertretung – Schüler der achten Klassen – die die Besucher mithilfe einiger Kollegen aus den siebenten Klassen durch die Schule führten. In den diversen Räumen – wie Chemie-, Physik oder Zeichensaal – wurden öffentliche Experimente gemacht. „Wir zeigen aber nur das, was wir haben und machen keine Show“, so die Gymnasiums-Leiterin.

Im Turnsaal gab es einen Stationenbetrieb. Laut Casanova-Mürkl werden auch im kommenden Schuljahr fünf erste Klassen mit rund je 25 Kinder starten können. Insgesamt werden derzeit am Gymnasium 700 Schüler unterrichtet, „und wir sind im Aufwärtstrend“. Die Kehrseite: „Wir sind an der magischen Grenze, die Frage ist: Wie geht es jetzt weiter?“ Denn, so die Direktorin: „Die Schüler werden mehr, aber die Schule wächst nicht.“ Es gebe aber bauliche Möglichkeiten, die derzeit eingereicht werden und über die Sommerferien angegangen werden könnten. So gibt es etwa den Plan, zwei zu kleine Klassen, die derzeit brach liegen, zusammenzuführen. „Das wäre dann ein schöner, zusätzlicher Raum“, freut sich Casanova-Mürkl über die Idee.