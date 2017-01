Neunkirchen

,,Hotel mit hohem Potential in bester Lage!“ Mit dieser Schlagzeile wird das „City Hotel“ der Familie Holzinger auf der Immobilienseite der Firma Remax zum Verkauf beworben.

City-Hotel-Chef Ernst Holzinger denkt daran, sein Hotel zu verkaufen. | NOEN, NÖN

Allerdings ist laut Ernst Holzinger der Verkauf noch lange nicht besiegelt: „Ins Internet kann man bald einmal etwas reintun und wir klären die Sache gerade anwaltlich ab“, lässt er der NÖN am Telefon ausrichten. Seltsam nur, dass die Immobilie bereits mehreren Mitbewerbern aus der Region in den letzten Wochen angeboten worden sein soll...

Am Ende des Tages bleibe wenig übrig

Was der Unternehmer auch bestätigt: „Aber es springt ja jeder ab, denn verdienen kann man mit einem Hotel heutzutage nicht mehr viel“, so seine ehrlichen Worte. Das Haus sei zwar gut ausgelastet, am Ende des Tages bleibe aber wenig übrig – „ein schwieriges Geschäft“, sei die Branche und, so sein Nachsatz: „Jünger wird man auch nicht mehr!“

Das Haus selbst bietet jedenfalls 19 Räume auf einer Nutzfläche von 600 Quadratmetern. „Dieses Hotel wurde im Jahr 2008 erbaut. Manche Zimmer verfügen über eine Infrarotkabine zum Entspannen und Klimaanlagen für warme Sommertage. Zusätzlich verfügen Sie über drei mobile Klimaanlagen“, heißt es unter anderem auf der sehr ausführlichen Beschreibung der Remax-Seite, auf der Details wie etwa hauseigene Wäscherei angeführt sind.

Lediglich der Kaufpreis ist nicht angeführt, kolportiert wird eine Summe in der Höhe von rund einer Million Euro. Aber auch die wollte Holzinger nicht bestätigen.