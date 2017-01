Am 28. Jänner findet von 9 bis 15 Uhr in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Neunkirchen ein Infotag statt. „Unser Team freut sich, das vielfältige Angebot zu präsentieren. Besonders interessant sind sämtliche Ausbildungen, welche nach dem novellierten Gesundheits- und Krankenpflegegesetz an der Schule angeboten werden“, so die interimistische Direktorin Barbara Rupprecht.

Nach wie vor findet die dreijährige Diplomausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege in Neunkirchen statt. Auch die Sonderausbildung für Intensivpflege und die Weiterbildung für Palliativpflege werden angeboten. Neu sind die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz, die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz sowie die Ausbildungen zu weiteren medizinischen Assistenzberufen wie Gipsassistent und Operationsassistent.

Besucher können die Unterrichtsräume besichtigen und erhalten Infos über die Ausbildungen, den Ablauf der Bewerbung sowie die vielfältigen Tätigkeitsbereiche von Pflegepersonen.