Neunkirchen

Alle drei Monate soll es an der Kreuzung der B 17 mit dem Triftweg krachen, prekäre Situationen an der Tagesordnung stehen. Mit der Inbetriebnahme eines großen Betonwerks der Firma Swietelsky im Sommer wird sich die Verkehrssituation nochmals zuspitzen, werden künftig dort 80 bis 100 Schwerlastwagen den Kreuzungsbereich frequentieren. Anrainer und die SPÖ rufen deswegen laut nach einer Lösung, die die Situation entschärfen soll.

"Verkehrsaufkaummen wird sich vervielfachen"

„Das Verkehrsaufkommen vor allem im Schwerverkehrsbereich wird sich dort extrem vervielfachen. Wir rechnen mit täglichen Zufahrten von 80 bis 100 Schwerlastfahrzeugen, dazu kommt noch der normale Verkehr von Arbeitern oder sonstigen Personen, die den Triftweg nutzen. Mit den herkömmlichen Maßnahmen wird man das nicht mehr bewältigen können“, schlagen Unternehmer Albert Blecha und SPÖ Verkehrsstadtrat Günther Kautz Alarm und fordern die Stadt zum Handeln auf.

Bei den Behörden ist die Problematik längst bekannt und auch angekommen. „Die Firma Swietelsky hat alle Unterlagen bei der Bezirkshauptmannschaft eingereicht, wo sich die Verantwortlichen in den kommenden Wochen die Verantwortlichen das Szenario vor Ort genau ansehen werden“, informiert der Leiter der zuständigen Straßenbauabteilung Klaus Längauer im Gespräch mit der NÖN.

