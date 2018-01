"Die Jugend hat ein Recht darauf, gehört zu werden. Wir möchten und werden mitgestalten. Wir sind die starke Stimme der Jugend in Neunkirchen!", so die jüngste Neunkirchner JVP - Obfrau aller Zeiten.

Das Team um Junuzi hat sich viel vorgenommen: "Viele Neunkirchner Jugendliche verbringen ihre Freizeit lieber in anderen Städten. Dem wollen wir entgegen wirken. Die Stadt bietet zwar viele Veranstaltungen an. Es fehlen aber noch Feste für das Alterssegment 16-20 Jahre. Zudem planen wir weitere Sportveranstaltungen", so Junuzi.

VP-Obmann Mag. Armin Zwazl streut Junuzi Rosen: "Mit 16 Jahren darf man wählen. Ich finde es folgerichtig, dass man in diesem Alter auch mitgestaltet. Elvira hat die Ideen, die Umsetzungskraft und - ganz wichtig - ein starkes Team hinter sich. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit!"