Neunkirchen

Bereits im Mai hatte die NÖN über die Geheimverhandlungen für eine Übernahme des Elektrohauses geschrieben. Mit Jahresende hätte auch der geplante Verkauf tatsächlich über die Bühne gehen sollen. Hätte, denn der Kaufinteressent ist vor wenigen Tagen etwas überraschend abgesprungen.

Dass es seit einiger Zeit Bestrebungen gibt, den defizitären Betrieb an den Mann zu bringen, ist nicht überraschend. „Es ist ja kein Geheimnis, dass wir es, wenn zum einen das Angebot passt und zum anderen sich die roten Zahlen nicht ändern, verkaufen wollen“, meinte damals auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer zur NÖN. Angefeuert wurde das Verkaufsgerücht nun von einem Beschluss in der Gemeinderatssitzung der Vorwoche. Dabei wurde der Betrieb mit einem langfristigen Vertrag für Elektroinstallationsarbeiten im Stadtgebiet ausgestattet. „Ein Schmücken der Braut für den Verkauf“, vermutete bereits SPÖ-Stadtrat Günther Kautz.

Intensive Anstrengungen unternommen

Er begrüßt die Vorgangsweise prinzipiell: „Wichtig ist uns aber, dass die Mitarbeiter eine gesicherte Zukunft haben!“ Gleichzeitig regt er auch an, dass die Stadt einen Wagen mit zwei Mitarbeitern übernehmen solle, „denn alle Arbeiten wird man nicht an den Bauhof abschieben können!“ Doch nun kam alles anders, wie Bgm. Herbert Osterbauer in einer Aufsichtsratssitzung in der Vorwoche des ausgegliederten städteeigenen Betriebes zur Kenntnis nehmen musste: „Der Verkauf ist vorerst vom Tisch!“ Über die Gründe der Absage wollte er sich nicht äußern.

Allerdings gibt es einen Plan B: Mit Fachleuten soll der Betrieb neuen und potenziellen Interessenten schmackhaft gemacht werden. Zumindest die ersten Monate 2017 werden diesbezüglich noch einmal intensive Anstrengungen unternommen, zumal auch das Geschäftsjahr 2016 alles anders als rosig ausgefallen sein soll.