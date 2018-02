Ein 10-jähriges Kind war im Rahmen des Faschingsumzuges in der Stadtmitte auf die Fahrbahn gelaufen, wie es von Revierinspektor Heinz Holub von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage der NÖN Neunkirchen hieß: „Dabei kam es zu einer Berührung mit einem Fahrzeug, das allerdings in Schritttempo unterwegs war“, so Holub. Das Kind wurde dabei leicht verletzt.