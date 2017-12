Der 2. Weltkrieg befand sich in der Endphase, als im August 1944 im Krankenhaus mit dem Bau eines Kriegsstollens begonnen wurde. „Man kann es nur mehr vermuten, gedacht war ein unterirdischer Zugang vom Bahnhof in das Krankenhaus zur Versorgung von Kriegsverletzten, was aber wegen des unmittelbar bevorstehenden Kriegsendes nicht mehr realisiert wurde“, schildert Günther Gsenger.

Stromleitungen mit Porzellanfassungen funktionieren nicht mehr. | NOEN

Jetzt hat sich die Fachgruppe für Karst- und Höhlenkunde Neunkirchen unter seiner Leitung „teilweise auf unsere Kosten“ mit der Adaptierung des Stollens angenommen. Das Ergebnis wurde am Samstag der Öffentlichkeit präsentiert.

Tunnel ist gut ausgebaut

Schon der Eingang in der Leopold Figl-Straße hebt sich vom Stollen, den es am Holzplatz im Zentrum gibt, ab. Denn der Einstieg dort führt durch einen Kanalschacht. Der Stollen „Krankenhaus“ ist großräumig und mit Stufen versehen. Kein Bücken, keine Enge. Die ausgebaute Strecke mit einer Länge von 210 Meter, Tiefe 13 bis 14 Meter bietet einen festen, soliden Stollenbau mit Lehmboden. Er kann auch von älteren oder gehbehinderten Menschen besichtigt werden.

Sogar die Botschaften von damals sind noch zu lesen. | NOEN

Zu sehen sind noch ein paar eingravierte Namen und Zeichnungen von den Stollenarbeitern und die originalen, nicht mehr funktionierenden, Stromleitungen mit Porzellanfassungen. Auch zu sehen auf der Decke des Stollens, kleine feine Stalaktiten (Tropfsteine).

Diese erste Führung war nicht die Letzte. Die Höhlenretter werden in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde weitere Führungen in die Bunker (Krankenhaus und Holzplatz) für die Öffentlichkeit organisieren.