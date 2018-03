Für große Emotionen hat die Story der NÖN in der Vorwoche über die Radarüberwachung in der Pernerstorferstraße gesorgt. Zum einen hatte es Beschwerden gegeben, weil die Radarstrafen erst knapp vier Monate nach den Geschwindigkeitsübertretungen in der 30er-Zone mit einer Anonymverfügung ins Haus flatterten, zum anderen weil das Messgerät ziemlich versteckt hinter einem Mauervorsprung (siehe Foto) aufgestellt war.

Rasch wurden Vorwürfe der Abzocke (siehe Reaktionen unterhalb) laut, ein Lenker wurde sogar 28 Mal gestraft. NÖN.at berichtete.

Was die Gemeinde von sich weist: Die Messungen wurden aus Sicherheitsgründen gemacht, die Strafen seien deshalb so spät verschickt worden, weil es einen Softwarefehler gegeben habe. In der Zwischenzeit hat sich ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer auch mit Betroffenen getroffen. „Ich habe versucht, die Situation zu erklären und klar gemacht, dass es keine Aufhebung der Strafen gibt, weil das sonst Amtsmissbrauch wäre!“ Als Kritikpunkt lässt er lediglich die verspätete Zustellung gelten: „Aber auch die war innerhalb der gesetzlichen Frist!“

Bei der Abstimmung der NÖN-Onlineumfrage halten 61,9 Prozent die Maßnahmen für Abzocke und 38,1 Prozent im Sinne der Verkehrssicherheit.