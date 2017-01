Neunkirchen

„Wenn wir das nicht machen würden, dann wäre der Hauptplatz komplett ausgestorben“, bringt es Lions-Präsident Herbert Seydel auf den Punkt. Es geht um das schon traditionelle Mariandlschießen, dass in der Adventzeit vom Lions-Club ausgetragen wird. Jetzt wurden die Sieger gekürt.

63 Vereine, 560 Teilnehmer und mehr als 1.500 Stockschüsse. Das sind Zahlen, die einen beeindrucken. „Wir haben mit 25 Vereinen begonnen und jetzt sind es 63 gewesen“, freut sich der Lions-Präsident über die rege Anteilnahme. Auch ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer ist begeistert: „Danke an alle, die bei Regen, Kälte und Sturm trotzdem mitgemacht haben!“

3.150 Euro gespendet

Insgesamt konnten dieses Jahr 3.150 Euro gespendet werden. Diese Summe wurde an jene Vereine verteilt, die dem Gesamtschnitt am Nähesten waren. In diesem Jahr durften das Team Bürger, die Dorfgemeinschaft Peisching und die Harmonies Dancers jeweils 1.050 Euro spenden.

Aber auch die „schlechteste“ Mannschaft durfte sich dieses Mal freuen: Über einen Wanderpokal! In diesem Jahr wurde dieser von den „Frauen der Wirtschaft“ entgegengenommen.