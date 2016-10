Neunkirchen

Jetzt reicht es ihm endgültig! Der ehemalige Stadtparteiobmann Johann Mayerhofer ist nach seinem Rückzug aus dem Gemeinderat mit 7. Oktober, nun auch aus der Partei ausgetreten.

Grund dafür war ein Schreiben von Nachfolger Gustav Morgenbesser an Mayerhofers Lebensgefährtin Christa Wallner, die als „wilde Gemeinderätin“ auf einem SPÖ-Mandat sitzt. „In diesem Schreiben geht es um Anschuldigungen und Unwahrheiten, die ich nicht unkommentiert lassen möchte und die den Umgang der Partei mit ihren Kollegen zeigt!“ Konkret wirft Morgenbesser in dem Schriftstück Wallner vor, dass sie sich bei der Mitgliederversammlung im März 2016 zur Vorsitzenden der Sektion 10 wählen hat lassen. Da diese Sitzung aber nicht ordnungsgemäß einberufen worden sei, sei diese Wahl laut Morgenbesser ungültig und eine neue Sitzung einzuberufen.

„Das Ganze, was er behauptet, ist ein Volltopfen.“

Stadtparteiobmann Gustav Morgenbesser zu den Vorwürfen von Johann Mayerhofer.

„Was lächerlich ist, denn bei dieser Jahreshauptversammlung hat es gar keine Wahl gegeben. Das sollte Morgenbesser eigentlich wissen, ist er doch sogar dabei gewesen! Offenbar will man mit aller Gewalt Christa Wallner weghaben.“ Der Parteiaustritt sei nun die letzte Konsequenz für ihn aus den Vorkommnissen der letzten Jahre: „Ins Detail will ich gar nicht mehr gehen. Aber die Arbeit der Alten zählt dort nichts und der Umgang untereinander ist nicht in Ordnung!“ All das bestärke ihn in seinen Plänen, bei der Gemeinderatswahl 2020 mit einer eigenen Bürgerliste anzutreten.

SPÖ-Stadtparteiobmann Gustav Morgenbesser hat es mittlerweile satt, die Vorwürfe Mayerhofers zu kommentieren: „Wir haben uns darauf intern geeinigt, dass wir diese Causa nicht mehr kommentieren werden. Ich sage nur noch so viel: Das Ganze, was er behauptet, ist ein Volltopfen. Die Wahl hat sehr wohl stattgefunden, wir haben uns nur leider beim Datum geirrt, sie war ein Jahr vorher!“