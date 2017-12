Neue Lions-Lounge als Besuchermagnet.

Gelungener Start am Freitagabend in die Vorweihnachtszeit am Neunkirchner Hauptplatz, wo offiziell der sogenannte „Afterwork-Advent“ mit einem Konzert der Musikmittelschule in Betrieb genommen wurde.

Besonders einladend ist übrigens die neue, gemütliche Holzlounge der Lions. Der Christbaum vor dem Rathaus wurde heuer übrigens von Herbert Seydel gespendet.