Neunkirchen

Nach 21 Jahren im Vorstand, davon 9 Jahre als Obmann, legte Kurt Bock am vergangenen Samstag bei der 94. Generalversammlung des 1. Neunkirchner Musikvereines sein Amt zurück und wird zukünftig nur mehr als Musiker und Rechnungsprüfer dem Musikverein zur Verfügung stehen.

„Ich habe schon längere Zeit bemerkt, dass ich als Obmann keine Power mehr habe. Zeit, dass ein frischer Wind in den Musikverein einkehrt“ so Kurt Bock. Für frischen Wind wird ab sofort Ulrich Wedl sorgen. In einer geheimen Wahl wurde Wedl mit 31 von 33 Stimmen zum neuen Obmann gewählt. Geheim verlief auch die Wahl des Kapellmeisters. Johannes Barta wurde mit 21 Stimmen wiedergewählt. Kurt Bock hinterlässt einen sehr gut agierenden 1. Neunkirchner Musikverein.

In den letzten drei Jahren gab es 146 Proben mit insgesamt 44 Ausrückungen. Aktuell sind 60 Musiker, davon 13 weibliche und 47 männliche, aktiv. Erfreulich ist die steigende Zahl an unterstützende Mitglieder (aktuell 290) und das Mai-Spielen, was für den Musikverein zu den größten Einnahmequellen zählt. Neo-Obmann Ulrich Wedl appelliert in seiner Antrittsansprache für ein Miteinander und möchte, dass es dem Musikverein gut geht. Wedl, der sich auf die Herausforderung freut, wird sich bereits in den nächsten Tagen zu ersten Gesprächen mit den Vorstandsmitgliedern treffen.