Für Volksschuldirektorin Gabriele Hejc ist ein Albtraum wahr geworden. Nur zwei Wochen nach dem Einbruch in die Volksschule Mühlfeld in Neunkirchen, wo die Täter den Schultresor knackten, schlugen bislang unbekannte Personen auch in der zweiten von ihr betreuten Schule zu. In der Nacht auf Freitag drangen sie über den Pausenhof gewaltsam durch den Hintereingang in die VS Peisching ein.

Dann brachen sie brutal die Tür zum Direktorinnenzimmer auf und stahlen den Computer, eine alte Schreibmaschine und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Sie versprühten überall den Schaum des Feuerlöschers, um ihre Spuren zu verwischen. Danach brachen sie die Verbindungstür auf und stahlen aus drei Schulklassen die dortigen Laptops, die mit der Info-Tafel verbunden sind, die als moderne Schultafel fungiert. Eine Klasse arbeitet noch nach dem alten System und ist noch nicht mit einem Notebook ausgestattet.

Diesmal kein Geld gestohlen

Gestohlen wurde auch ein Werkzeugkoffer mit der Bohrmaschine der Schule. „Sie haben auch alle Kästen und Laden durchwühlt“, berichtet Schulwart Dieter Stix, der die ganze Misere in der Früh als Erster bemerkt hatte. Die ganze Schule war mit dem Feuerlöscherschaum beschmutzt, die Putztruppe des Kommunalservice hatte alle Hände voll zu tun, um die Schule rechtzeitig vor Eintreffen der Kinder wieder halbwegs sauber zu kriegen.

Auf diesem Platz war einer der drei gestohlenen Laptops. | NOEN, Fussi

Anders als zwei Wochen zuvor ist diesmal kein Geld gestohlen worden. Der Sachschaden ist aber enorm, die Kriminalpolizei ist am Ermitteln. Ob es sich um dieselbe Tätergruppe handle, stehe noch nicht fest, auch wenn der Modus Operandi ähnlich gewesen wäre, heißt es seitens der Polizeiinspektion Neunkirchen. Der Versuch, Spuren und Fingerabdrücke mit Löschschaum zu verwischen, sei bei Einbrecherbanden durchaus üblich.

„Kollegen leisten Großartiges“

Direktorin Gabriele Hejc meint im Gespräch mit der NÖN, sich fast verfolgt zu fühlen. Sie habe nach dem Einbruch in die Mühlfeldschule aber vorgesorgt – „Es wäre nichts im Tresor gewesen. Mein Bauchgefühl hat sich bestätigt.“ Für die Kinder sei diese Situation besonders schwierig.

In der ganzen Schule wurde Feuerlöscher-Schaum versprüht. | NOEN, privat

Zwar hätten sie vom Einbruch selbst nichts mitbekommen, doch der Vorfall ging an ihnen nicht spurlos vorbei. „Eine Kollegin hat heute einen Zettel nicht gefunden und ein Kind sagte zu ihr, vielleicht hätten die Einbrecher ihn mitgenommen.“ Ihr Team sei jedenfalls auf solche Vorfälle gut vorbereitet, „die Kollegen leisten Großartiges!“

Das weiß man auch auf der Stadtgemeinde. „Die Lehrer müssen den Kindern die Angst nehmen, da sind sie in guten Händen“, so VP-Stadträtin Barbara Kunesch. Der Einbruch schockt sie: „Es ist für mich unverständlich, dass man nicht einmal vor Kindern Halt macht und durch Einbrüche verunsichert.“