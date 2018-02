Erstmals lud das Bezirkspolizeikommando in der Vorwoche zur sogenannten „Lichttour“, deren primäres Ziel es ist, das subjektive Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung zu erhöhen ...und das Interesse an der Veranstaltung, die es im Vorjahr auch schon in Wiener Neustadt gab, war durchaus gegeben:

Acht Frauen nahmen daran teil, begleitet von Beamten der Exekutive. In Zweierteams wurde „auf vorgegebenen Routen, die oft genommen werden“ die Situation erkundet, wie Peter Beisteiner von der Polizei erklärt. Angesehen habe man sich den Stadtpark und die Innenstadt, aber auch die Route zwischen Bahnhof und Polizeidienststelle.

Laut Beisteiner brachte die erste Tour durchaus Ergebnisse: „Neunkirchen ist an sich sehr gut beleuchtet, aber wir haben doch ein paar Stellen entdeckt, wo es nett wäre, wenn man sie zusätzlich ausleuchten könnte oder Sträucher zurückschneiden könnte.“ Wenn Interesse besteht, könnten weitere Touren im Bezirk folgen – egal ob in Ternitz, Gloggnitz, Aspang oder anderswo: „Das Pilotprojekt verlief positiv und wenn gewünscht stehen wir auch an anderen Orten zur Verfügung!“