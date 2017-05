Das Feuer im Politstreit um den Neubau der Feuerwehrzentrale in Neunkirchen ist noch immer nicht erloschen: Nach einem Disput bei der Maifeier der Florianis in Peisching zwischen ÖVP-LAbg. Hermann Hauer und der Neunkirchner SPÖ (die NÖN berichtete), legte diese in der Vorwoche nach.

„Wir von der SPÖ Neunkirchen haben den allerhöchsten Respekt und die größte Anerkennung für die Leistungen der Kameradinnen und Kameraden in den freiwilligen Feuerwehren. Daher unterstützen wir ganz klar die Feuerwehren in ihren Bemühungen, die geeignetsten Räumlichkeiten und die besten Einsatzmittel zur Verfügung gestellt zu bekommen. Es kann doch nicht sein, dass Millionen für Neubauten vorhanden sind, aber in den Feuerwehren im Bezirk Einsatzfahrzeuge verwendet werden müssen, die bereits älter als 30 Jahre sind“, heißt es in einer Klarstellung auf Facebook. Und Klubobmann Manfred Baba ergänzte: „Auch die längst versprochene Sanierung des Feuerwehrhauses in Peisching lässt noch auf sich warten!“

Bau beginnt noch im Mai

Hier hat ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer jedoch gute Nachrichten parat: „Mit dem Bau der Garage wird noch im Mai begonnen, die Mannschaftsräume werden im nächsten Jahr gemacht!“

Diese Maßnahmen seien aber nicht anlassbezogen, mit der Kritik der SPÖ habe das nichts zu tun.

Inzwischen dürfte auch SPÖ-Nationalrat Hans Hechtl die Nase von seinen Genossen voll haben: „Ich halte den Streit nicht für gut und werde versuchen, ein Vermittlungsgespräch zwischen der Stadtpartei und dem Bezirksfeuerwehrkommando zu organisieren.“ Lob dafür bekommt er von LAbg. Hermann Hauer: „Dazu kann ich ihm nur gratulieren, denn in der Feuerwehr brodelt es ob der gestreuten Unwahrheiten gewaltig.“ Dass das Land immer um besten Ausrüstungsstandards der heimischen Wehren bemüht sei, würden laut Hauer die finanziellen Zuwendungen bei Ankäufen beweisen.