Zuletzt war es rund um den Pumptrack – aus politischer Sicht – ruhig geworden. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung, so bestätigt die SPÖ der NÖN auf Anfrage, wird das Thema aber wieder aufs Tapet kommen. Stadtrat Günther Kautz und sein Team orten grobe Sicherheitsmängel und sehen dringenden Handlungsbedarf: „Es tut mir ja fast leid, dass wir recht hatten, aber die Unfälle, die es in letzter Zeit gegeben hat, zeigen, dass dringend etwas gemacht gehört“, so Kautz.

Die Idee der SPÖ ist es, zum einen Öffnungszeiten für die Anlage zu schaffen, zum anderen einen Instruktor zu beauftragen, die Anlage zu beaufsichtigen. „Er soll zum Beispiel schauen, ob die Räder alle passen, die dort fahren und der kontrolliert, ob die notwendige Schutzausrüstung gegeben ist“. Auch kritisiert Kautz, dass bei der Abnahme durch den TÜV (Technischer Überwachungsverein) beanstandet worden sei, dass der Abstand zwischen Bahn und Zäunen zu gering sei.

Unfälle nicht zu verhindern

Dem widerspricht ÖVP-Stadtrat Peter Teix. Die Anlage sei vom TÜV abgenommen worden, die Abstände seien in Ordnung. Dem Vorschlag der SPÖ kann er nicht wirklich etwas abgewinnen: „Unfälle wird man zur Gänze nie verhindern können, man geht einfach ein gewisses Risiko ein“, meint Teix – und zieht einen Vergleich mit der Skipiste: „Auch Skifahren ist gefährlich und ich glaube nicht, dass auf jeder Piste jemand steht und aufpasst!“ Informiert sei Teix über einen schwereren Unfall, wobei es zu einer Verletzung beim Kiefer kam.

„Der Person geht es aber schon besser, soweit ich weiß“, so Teix. Bei einer etwaigen Abstimmung im Gemeinderat werde er sicher nicht dafür stimmen, einer Diskussion darüber wolle er sich aber nicht verwehren. Dass die Bahn derzeit geschlossen sei, habe mit dem Unfall nichts zu tun.

Rückendeckung erhält Teix von ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer. Auch er sieht keine Notwendigkeit eines Instruktors: „Den hat man beim Bergsteigen auch nicht. Ich kann nur an die Eigenverantwortung appellieren und hinzufügen, dass die Eltern natürlich auch auf die Kinder schauen müssen“, so der Stadtchef auf NÖN-Nachfrage.