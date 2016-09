Neunkirchen

Drei Stunden dauerte am Montagabend die Sitzung des Neunkirchner Gemeinderates. Im Mittelpunkt der Debatten stand ein Grundstücksverkauf der Stadt an die Tochtergesellschaft NLVG, die neben dem Erholungszentrum ein umstrittenes Projekt errichten soll: Die Gemeinde möchte dort um 150.000 eine sogenannte Pumptrackbahn, eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke, bauen.

Getränkekonzern als Sponsor?

SPÖ und FPÖ stellten Sinnhaftigkeit und die Höhe der Kosten in Frage. „Das ist nicht der Wunsch der Neunkirchner Jugend“, war sich SPÖ-Stadtrat Günther Kautz sicher. Auch der Umweltaspekt mit dem Umschneiden eines Birkenwaldes und dem Zubetonieren der Grünfläche stand im Blickpunkt der halbstündigen Diskussion.

Verteidigt wurde das Projekt von der Stadtregierung, allen voran ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix. „Es gab sehr wohl einen Workshop, und ich habe noch nie Jugendliche so strahlen sehen, als ein Film des Projekts präsentiert wurde.“ Auch die Höhe der Kosten verteidigte er: „Zum einen gibt es die Möglichkeit der Sportförderung, zum anderen durch Sponsoring. Ein bekannter Getränkekonzern hat bereits sein Interesse erkundigt“, so Teix.

Er sprach auch von einem Alleinstellungsmerkmal der Anlage. Beschlossen wurde der Verkauf und somit die Realisierung der Pläne schließlich nur mit den Stimmen der ÖVP und Grünen.

Zehn Fragen zu Verkehr und Wirtschaft

Mit Spannung war auch der letzte Tagesordnungspunkt erwartet worden, den die SPÖ in einer gemeinsamen Aktion mit der FPÖ in die Sitzung reklamierte. In zehn Fragen, die NÖN berichtete ausführlich, musste ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer Rede und Antwort zur geplanten Verkehrslösung und der Unterschriftenaktion der innerstädtischen Wirtschaft stellen.

Osterbauer tat dies ohne Emotionen und sehr gewissenhaft, erklärte, dass die 2. Phase der geplanten Verkehrslösung noch nicht komplett vom Tisch sei und er dieser Tage eine große Gesprächsrunde mit der innerstädtischen Wirtschaft habe, wo die weitere Vorgangsweise abgesteckt werden soll. Ganz klare Worte zur Thematik fand Grüne Vizebürgermeister Martin Fasan, der einmal mehr bekräftigte, dass eine Öffnung der Herrengasse oder des Hauptplatzes für den Verkehr mit den Grünen nicht geben würde.

Der Bericht des Bürgermeisters zu den Fragen wurde am Ende der Sitzung einstimmig zur Kenntnis genommen.

Die besten Zitate, und die gab es in den drei Stunden reichlich, sowie weitere Details gibt es ab der kommenden Woche in der Printausgabe der NÖN Neunkirchen zu lesen.