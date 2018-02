Mit solch’ strahlenden Gesichtern hat man die SPÖ-Mandatare in der Bezirkshauptstadt schon lange nicht mehr gesehen: Doch der Zugewinn von 6,7 Prozent und der gleichzeitige Verlust der ÖVP von 7,5 Prozent bei der Landtagswahl gibt ihnen auch allen Grund zur Freude.

„Jetzt sind wir für mehr bereit, wir haben Luft nach oben“, gibt es von Stadtparteiobmann Gustav Morgenbesser, Klubobmann Manfred Baba und Stadtrat Günther Kautz bereits eine Kampfansage Richtung Stadtregierung für die Gemeinderatswahl 2020.

Baba: "Ein großer Motivationsschub"

Stadtrat Günther Kautz: „Man hätte die Bürgerbeteiligung von Anfang an ernst nehmen müssen!“ | NÖN

„Mit unserer Kandidatin Andrea Kahofer am 2. Listenplatz ist uns eine enorme Mobilisierung gelungen. Zudem konnten wir mit den richtigen Themen und konstruktiver Oppositionspolitik punkten. In zwei Jahren wird kein Weg an uns vorbeiführen“, so Kautz.

„Das ist wirklich ein großer Motivationsschub, auch für unsere große Klubklausur in zwei Wochen“, freut sich Baba bereits auf die kommenden Aufgaben. Die Stimmung in der Partei sei großartig wie schon lange nicht mehr: „Der Zusammenhalt ist ebenfalls enorm. Wir sind ein Team und blicken mit großer Zuversicht auf 2020“, so Morgenbesser.

Bgm. Herbert Osterbauer: „Sind froh, dass wir einen für alle zufriedenstellenden Kompromiss erzielt haben!“ | NÖN

Das tut zwar auch die ÖVP, aber seit dem Wahlergebnis etwas sorgenvoller: „Natürlich ist es für uns nicht erfreulich gewesen und wir nehmen das sehr ernst. Wir werden es auch genau analysieren. Ein Grund war sicherlich die geringe Wahlbeteiligung. Scheinbar ist es uns nicht gelungen, unsere Wähler zu mobilisieren“, so ÖVP-Stadtparteiobmann und Bgm. Herbert Osterbauer.

Die Kampfansage der SPÖ nehme er zur Kenntnis, „fürchten tue ich mich aber nicht. Wir werden das zu verhindern wissen.“ Auch Klubobmann Peter Teix schlägt in dieselbe Kerbe: „Hochmut kommt vor dem Fall. Aber wir werden uns wieder auf unsere Aufgaben fokussieren und ich sehe der Wahl optimistisch entgegen!“