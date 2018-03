Was tun gegen kriminelle Kettenbriefe, die manchen Kindern schlaflose Nächte bereiten? Was tun gegen Cyber-Mobbing, welches im allerschlimmsten Fall sogar zum Selbstmord führen kann?

Schwierige Fragen, die im Rahmen einer Podiumsdiskussion am Gymnasium in Neunkirchen diskutiert wurden – und zwar von einem hochkarätigen Podium: Neben Gastgeberin und Schuldirektorin Susanne Casanova-Mürkl diskutierten auch der Bildungssoziologe und Vizepräsident der Vereinigung für Medienkultur, Hans Högl, der Internet-Experte und Saferinternet-Trainer Hannes Giefing, Elternvereins-Obmann Johann Pfenninger, AHS-Lehrer Franz Schlacher sowie die Schülervertreter Alexander Dvorak und Benedikt Al-Shami über verschiedenste Aspekte.

Geleitet wurde die Diskussion von Udo Bachmair, Präsident der Vereinigung für Medienkultur, dessen Stimme man vor allem aus den „Ö1“-Journalen kennt, für die er früher als Moderator und Redakteur tätig war. Zudem war er als Präsentator des ORF-Religionsmagazin „Kreuz und quer“ am Bildschirm zu sehen.

„Blutige“ Kettenbriefe sorgten für Verängstigung

Hannes Giefing, Internet-Experte, erklärte eingangs, dass die digitale Welt viele Vorteile biete – diese würden sogar überwiegen. Allerdings müsse der Umgang damit auch trainiert werden, zeigte sich Giefing überzeugt. Susanne Casanova Mürkl, Gastgeberin der Diskussion sowie Schulleiterin am Gymnasium Neunkirchen, erklärte, dass man an der Schule einst mit Ketten-Drohbriefen zu tun gehabt hätte. „Da haben sich die Kinder nicht getraut, sie zu löschen – und teilweise enthielten diese Briefe auch Morddrohungen.“

Für die Unterstufe habe man mittlerweile die Regelung getroffen, dass das Handy vormittags im Spind bleiben müsse, die Oberstufen-Schüler würden schon wesentlich besser mit dem Handy umgehen können, betonte Casanova-Mürkl. Auf die „blutigen“ Kettenbriefe bezog sich auch AHS-Lehrer Franz Schlacher in seinem Statement, erst kürzlich habe er einen solchen Fall miterlebt. In den Kettenbriefe werde etwa damit gedroht, dass jemand aus der Familie sterben werde, wenn man den Brief nicht an andere Kontakte weiterschickt.

Hannes Giefing meinte, dass es spezielle Stellen gibt, an die man sich in solchen Angelegenheiten wenden könnte – er nannte als Beispiele „Rat auf Draht“ (147), die Kindern und Jugendlichen kostenlos und anonym zur Verfügung steht. Andererseits verwies er auf die Seite www.saferinternet.at, die über aktuelle Gefahren informiert und eine Verbindung zur Hotline anbietet.

„Fake News“ oftmals nicht als solche erkennbar

Auch der Begriff „Fake News“, der ja vor allem seit dem amerikanischen Präsidentenwahlkampf die Schlagzeilen beherrscht, wurde thematisiert. Schülervertreter Benedikt Al-Shami erklärte, dass man viele unseriöse Quellen zunächst nicht als solche identifizieren könne. „Ohne viel Hinterfragen glaubt man dann den Inhalt“, gab er zu bedenken, auch Stress spiele immer wieder eine Rolle, die Informationen nicht mehrmals zu checken.

Am Podium herrschte Konsens: Man solle verschiedene Quellen nutzen, um den Wahrheitsgehalt einer Nachricht zu prüfen. Hans Högl appellierte an Schüler, zu seriösen Zeitungen zu greifen oder qualitative Radio-Nachrichtensendungen zu hören. Viele unter 30 Jahren würden keine Zeitung mehr lesen, doch man könne sich nicht nur aus knapp gehaltenen Kurzmeldungen informieren, so Högl. Auch brachte er an, dass das soziale Netzwerk „Facebook“ keinen gesetzlichen Bestimmungen unterliegt – was für traditionelle Medien sehr wohl gilt!

Weiterhin Schwerpunkt in Schule setzen

Direktorin Susanne Casanova-Mürkl zog, wie viele andere Teilnehmer die Conclusio, dass man dem Thema Neue Medien auch künftig breiten Raum im Unterricht widmen müsse. „Wir stehen da erst am Anfang“, zeigte sich Casanova-Mürkl überzeugt.

Auch meinte sie, dass es zu wenig für Schüler sei, nur nach Informationen im Internet zu suchen. Die Schule müsse auch künftig Wissen vermitteln und in einen größeren Kontext stellen, so die Schulleiterin. Schülervertreter Alexander Dvorak meinte, die Zukunft in der Schule werde nicht aus Heft und Füllfeder bestehen – sondern immer mehr mit Laptops, Internet und Co. „Eine Mischung aus beidem wäre allerdings ideal“, meinte Dvorak.

Einen Bericht zu der Diskussion bringt die Neunkirchner NÖN auch in ihrer Print-Ausgabe am Dienstag, 20. März, ebenso als E-Paper erhältlich!