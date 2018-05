Dass in Neunkirchen die finanziellen Mittel für großzügige Straßensanierungen weitgehend fehlen, hat SPÖ-In-frastrukturstadtrat Günther Kautz nach Jahren des vergeblichen Aufbegehrens mittlerweile enttäuscht und frustriert akzeptiert. Dass aber nicht einmal gefährliche Schlaglöcher saniert und entschärft werden, kann er nicht verstehen und schlägt deshalb lautstark Alarm. Ein Alarm, der aber laut ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer zu spät kommt, da man bereits mitten im Sanierungsgeschehen sei.

Kautz: "Schlaglöcher teilweise verkehrsgefährdend"

„Mich wundert ja wirklich, dass uns noch kein Fahrzeuglenker wegen einer kaputten Achse oder wegen kaputter Reifen verklagt hat. Denn teilweise sind die Schlaglöcher bei uns verkehrsgefährdend!“ Erst zuletzt habe es Kautz erst wieder am eigenen Leib erfahren müssen:

„Ich bin in der Straussgasse gefahren und weil nach Regen ein paar Lacken gestanden sind, war die Tiefe eines Schlaglochs nicht erkennbar. Ich bin regelrecht hineingekracht!“ Als weitere Beispiele für besonders vakante Stellen nennt er die Semmelweißgasse, die Straßen rund um den Friedhof oder den Schwarza uferweg. Als Konsequenz fordert Kautz nun eine Initiative der Gemeinde, die sich um die Beseitigung dieser Schlaglöcher kümmert.

„Es sollte diesbezüglich auf jeden Fall einen Schwerpunkt geben. Diese Verkehrsfallen gehören ordentlich und dauerhaft saniert. Und da meine ich jetzt nicht damit, dass man sie mit Spritzasphalt zumacht!“

Osterbauer: "Bereits mitten in der Arbeit"

Bgm. Herbert Osterbauer: „Sind froh, dass wir einen für alle zufriedenstellenden Kompromiss erzielt haben!“ | NÖN

Und offensichtlich dürfte der Druck gewirkt haben, denn nun wurden auch die Stadtverantwortlichen aktiv: „Seine Initiative kommt zu spät, denn wir sind mitten in der Arbeit“, so Osterbauer. Erste Schlaglöcher wurden bereits entschärft, weitere sollen folgen. „Wir stellen aktuell entsprechende Erhebungen an, denn Schlagloch ist nicht gleich Schlagloch. Da gibt es einiges bei der Sanierung zu beachten“, so der Bürgermeister.

Zudem habe er mit dem Land Kontakt bezüglich möglicher Förderschienen aufgenommen: „Landesrat Schleritzko hat mir zugesichert, dass man sich um Neunkirchen kümmern wird!“

Kautz hofft indessen auf keine provisorischen Lösungen: „Das gehört ordentlich gemacht, sonst haben wir im nächsten Jahr dieselben Probleme!“