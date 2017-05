Neunkirchen

Da wurde ganze Arbeit geleistet: Innerhalb nur einer Woche war die Linden- und Spitzahorn-Allee wegen der Sanierung in der Schreckgasse trotz zahlreicher Proteste dem Erdboden gleichgemacht.

"Bäume waren krank"

„Die Bäume waren krank und stellen dadurch eine Gefahr dar“, bestätigt Baudirektor Franz Krenn beim Lokalaugenschein der NÖN am Donnerstag. Was ihn ärgert: „Die Arbeiter, die ja lediglich einen Auftrag durchführen, wurden übelst beschimpft und ihnen sogar der Stinkefinger gezeigt!“ Allerdings: Ein einziger, kleiner Baum blieb verschont, er wird ausgegraben und an anderer Stele wieder eingepflanzt.

Kunstwerk soll entstehen

Das Holz der umgeschnittenen Bäume soll laut ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer verkauft werden. „Auch Künstlerin Martha Kerschhofer erhält ein paar Scheiben, die möchte daraus ein Kunstwerk machen, sodass die Bäume auch auf diese Art weiter leben!“

Mit der geplanten Umgestaltung der Schreckgasse beschäftigte sich auch die Online-Umfrage der NÖN: 58,4 Prozent sind mit den Plänen aber nicht zufrieden.