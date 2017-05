310.000 Euro nimmt die Stadtgemeinde in die Hand, um die Schreckgasse zu sanieren. Dass dabei auch eine alte Baumallee der Axt zum Opfer fällt, sorgt bei den Anrainern nicht für Begeisterung und hat unter anderem im Internet zu heftigen Diskussionen geführt.

In der Vorwoche lud die Stadtgemeinde deshalb alle Anrainer zu einem Informationsabend. Just einen Tag, bevor die ersten Bäume gefällt wurden, wodurch sie natürlich so mancher auf den Schlips getreten fühlte.

Die Stadtverantwortlichen argumentieren mit Gutachten von Experten, die besagen, dass die Bäume krank sind und Gefahr im Verzug ist, wie ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer und seine Grüner Vize Martin Fasan versicherten: „Wir können und wollen dafür nicht die Verantwortung übernehmen!“

Was die Kritiker genau vorwerfen, die besten Zitate aus der Anrainerversammlungen sowie die konkreten Pläne zur Sanierung und den detaillierten Zeitplan dazu ab Mittwoch in der Printausgabe der NÖN Neunkirchen sowie im ePaper.