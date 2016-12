Neunkirchen

Wenn sich die Skistars des Damenzirkus zwischen Weihnachten und Neujahr am Semmering um Punkte duellieren, dann steht auch der Neunkirchner Hauptplatz wieder im Mittelpunkt: Nämlich dann, wenn am Dienstag, 27. Dezember, ab 17 Uhr die Startnummernauslosung öffentlich über die Bühne gehen wird.

„Nicht nur für die Fans, sondern für die gesamte Bevölkerung aus der Stadt, aber auch aus dem Umland, ist dieser Abend immer ein ganz besonderes Spektakel. Gibt es doch hier die Gelegenheit, mit den Skistars auf Tuchfühlung zu gehen, gemeinsam für Fotos zu posieren oder Autogramme zu ergattern“, freut sich auch ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer auf das Highlight. Umrahmt wird die Auslosung auf einer großen Bühne direkt vor dem Rathaus von einem tollen Rahmenprogramm.

Ski-Fieber hat Region fest im Griff

Autogrammjäger haben aber bereits vorher eine ganz besondere Gelegenheit: Ex-Olympiasiegerin Andrea Fischbacher bittet am 27. Dezember ab 16 Uhr zur Autogrammstunde in der Firma Bürger – das langjährige Harreither Testimonial entfacht somit das Ski-Fieber, welches die Region in dieser Woche fest im Griff hat.

Gemeinsam mit den Geschäftsführern Andreas und Michael Bürger freut sie sich bereits auf diese Doppelveranstaltung – und auf zahlreichen Besuch!