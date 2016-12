Vom 25. November bis 10. Dezember 2016 findet die internationale Kampagne - 16 Tage gegen Gewalt an Frauen - statt. Jede fünfte Frau ist von häuslicher Gewalt betroffen. Die meiste Gewalt findet im sozialen und familiären Umfeld statt und geht in vielen Fällen vom Partner oder Expartner aus. Viel zu oft wird Gewalt lange Zeit still ertragen.

Gewalt hat System und ist kein Einzelfall. Die bekannt gewordenen Fälle sind sichtbare Punkte eines Netzes von Gewalt in der Gesellschaft, auch als Ausdruck von Macht, Autorität, Unterdrückung, Abhängigkeit und Zwang.

„Wir pfeifen auf Gewalt und setzen ein lautstarkes Zeichen dagegen!“, so die SPÖ Bezirksfrauen Neunkirchen im Zuge ihrer 16 Tage gegen Gewalt-Initiative.

Frauen Mut machen

Ziel der Suppenbrunch-Aktion bei espresso&saftladen in Neunkirchen war es Hilfs- und Schutzeinrichtungen bekannter zu machen, da diese Einrichtungen in schwierigen Situationen unterstützen können.

Tatkräftige Mithilfe hierfür erhielten die SPÖ Bezirksfrauen Neunkirchen von Elvira Schmidt, der Frauenvorsitzenden der SPÖ NÖ: „Wir wollen die Hilfseinrichtungen in Niederösterreich besser bekannt machen und Frauen Mut machen, einen Weg aus dieser belastenden Situation zu finden!“

Auch die Leiterin vom autonomen Frauenhaus Neunkirchen, Barbara Prettner, war mit dabei. Diese Gelegenheit bat die Möglichkeit für einen interessanten Austausch zwischen Frauen, die dasselbe Ziel verfolgen - jedoch aus verschiedenen Funktionen mit unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen.

„Im autonomen Frauenhaus Neunkichen sind hochmotivierte und bestqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, die entsprechende Hilfe leisten.", so die Frauenvorsitzende Christa Bogath.

„Es ist eine ganz besondere Aufgabe und Pflicht der Politik, entschlossen und vehement gegen Gewalt an Frauen und Kindern vorzugehen, wir werden uns hierfür weiter einsetzen!"- sind sich die SPÖ Bezirksfrauen Neunkirchen gewiss.