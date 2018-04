Hoher Besuch am Freitagnachmittag in Neunkirchen: Die neue Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), war Gast beim Roten Kreuz in Neunkirchen.

16 Suchhundeteams im Einsatz

Zunächst machte sie sich von der Arbeit der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes ein Bild. Aktuell gibt es 16 Suchhundeteams, die aus je einem Hundeführer und einem Hund bestehen. Im Jahr 2017 wurden diese zu insgesamt 33 Einsätzen alarmiert – die Trainings- und Einsatzstunden 2017 beliefen sich auf beeindruckende 8.240 Stunden. Pro Jahr investiert jeder Hundeführer rund 700 Stunden ehrenamtlich in die Ausbildung.

Anschließend nahm Edtstadler, in deren Zuständigkeitsbereich unter anderem der Zivildienst fällt, die Rot Kreuz-Bezirksstelle unter die Lupe und besichtigte etwa den Fuhrpark. Vor den neuen „Zivis“ meinte die Staatssekretärin schließlich, ihr Dienst sei wertvoll für die Gesellschaft. Den Zivildienern wünschte sie alles Gute weiterhin, stand doch schließlich gerade eine Prüfung ins Haus.

Beim Besuch der Staatssekretärin mit dabei waren unter anderen Landesrettungskommandant Werner Kraut, Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger, Rot Kreuz-Präsident Josef Schmoll, Bezirksstellenleiter Günther Hecher sowie Landessuchhunde-Koordinator Hugo Karner.