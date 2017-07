Die Bezirkshauptstadt verschärft den Kampf gegen die Raserei im Stadtgebiet: Zwei neue mobile Radargeräte werden für die Stadtpolizei angeschafft, um die Straßen besser überwachen zu können.

Anlassfälle gab es für die verschärften Maßnahmen in letzter Zeit genug: So wurde in der Pernerstorfertstraße ein Autofahrer in der 30er-Zone mit 105 km/h gemessen. „Wenn da jemand aus der Seitengasse rausfährt ist es vorbei“, kennt der Stellvertreter der Stadtpolizei Klaus Degen die Problematik.

Und ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer ergänzt: „Auch aus der Bevölkerung gibt es viele Beschwerden, dass in den Stadtvierteln und Bereichen der Schulen zu schnell gefahren wird.“

Dreizehn Standorte im Stadtgebiet wurden von der BH für die mobile Radarüberwachung genehmigt. Neunkirchen wird sogar die Standorte der „scharfen“ Boxen auf der Homepage der Stadt veröffentlichen. „Erfahrungswerte haben gezeigt, dass dies ohnehin keinen Unterschied macht“, erklärt der Stadtchef die etwas skurril anmutende Vorgangsweise.