Stadt startete in das neue Jahr .

Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) konnte auch heuer wieder zahlreiche Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen – von Politik über Wirtschaft bis hin zu Kultur, Sport und dem Vereinsleben – begrüßen.

Osterbauer hob in seiner Rede „das Miteinander“ hervor, welches in der Stadt herrsche. Er dankte für die „konstruktive Zusammenarbeit“ und meinte, auch andere Meinungen zu verschiedensten Themen seien stets erwünscht. Projekte jedenfalls gebe es genug im Jahr 2018, so der Stadtchef.

Mit dabei beim Neujahrsempfang waren unter anderen Frau Bezirkshauptmann Alexandra Grabner-Fritz, Wirtschaftskammer-Vizepräsident Sepp Breiter, „Frau in der Wirtschaft“ Madeleine Klose, Bezirksbauernkammerobmann Thomas Handler, Pater Bernard Springer, Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller, LAbg. Hermann Hauer (ÖVP), Nationalrat außer Dienst Johann Hechtl, Wirtschaftskammer-Obfrau Waltraud Rigler, HAK-Direktorin Edith Dosztal und Feuerwehrkommandant Mario Lukas.

Unter den Besuchern gesehen wurden natürlich auch Neunkirchens Stadtpolitiker, etwa Grüne-Vizebürgermeister Martin Fasan, die Stadträte Günther Kautz (SPÖ), Armin Zwazl, Christian Gruber, Barbara Kunesch, Peter Teix (alle ÖVP) sowie zahlreiche Gemeinderäte, darunter Gerlinde Metzger (SPÖ), Amra Pilav (ÖVP), Johann Gansterer (Grüne), Christa Wallner (fraktionslos) und Waltraud Haas-Toder (FPÖ). Ebenso mit dabei waren zahlreiche Bürgermeister der Umgebung, etwa Wartmannstettens Hans Gneihs (ÖVP) oder Michaela Walla (ÖVP) aus Warth.

