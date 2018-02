Viele Neunkirchner kennen das mulmige Gefühl: In den Abendstunden ist der Weg durch den Stadtpark beleuchtet – bis auf ein kleines, aber wichtiges Stück zwischen dem Sägewerk und dem Pflegeheim.

„Wir planen nun, diesen Weg in Richtung Triesterstraße zu beleuchten“, erläutert der zuständige ÖVP-Stadtrat Christian Gruber, „es ist ein Lückenschluss, den sich die Bevölkerung wünscht. Vor allem die Bewohner am Spitz freuen sich bereits auf die Beleuchtung“. Auch SPÖ-Stadträtin Andrea Kahofer machte sich für diese Maßnahme stark.

Bis 20.000 Euro veranschlagt

Auf einer Strecke von in etwa 250 Metern sollen demnach neun Lichtpunkte installiert werden. Allerdings liegt die Finanzierung noch im Dunkel, wie Grüne-Vizebürgermeister Martin Fasan ergänzt: „Wir sind auf einem guten Weg, in der Vorwoche haben wir auch das finanzielle OK von der Landesaufsicht bekommen, jetzt fehlt nur noch der Beschluss.“ Immerhin ist das Projekt mit rund 15.000 bis 20.000 Euro veranschlagt.

"Größeres Sicherheitsgefühl"

Auch Gruber möchte an den Plänen auf jeden Fall festhalten: „Zusätzliches Licht ist nicht nur eine Aufwertung für den Stadtpark. Es sorgt zudem für ein größeres Sicherheitsgefühl bei der Bevölkerung.“ Ähnlich sieht es ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer: „Natürlich ist das hilfreich. Zusätzlich gab es in den vergangenen Monaten verstärkt Streifen im Park, auch in Zivil“, wird er die Realisierung rasch vorantreiben.