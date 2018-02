2.295 Trauungen in 36 Jahren: so lautet die Bilanz von Friedrich Fasching. 37 Jahre lang war er bei der Stadtgemeinde Neunkirchen beschäftigt, 36 davon am Standesamt. Nun geht der Leiter des Standesamtes und Staatsbürgerschaftsverbandes in den Ruhestand.

„Fritz Fasching hat den Grat zwischen Gesetz und Menschlichkeit immer mit Bravour gemeistert“, würdigte Verbandsobmann Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) den langjährigen Einsatz: „Gesetzesänderungen bringen der Tätigkeit laufend neue Herausforderungen und Aufgaben. Bei diesen zählten wir mit dem Verband immer zu den Vorreitern, auch dank Fritz Fasching.“

Birgit Prinz übernimmt das Amt von Fasching

Fasching begann im Jahr 1981 bei der Stadtgemeinde Neunkirchen. Mit Mai 1982 wurde er zum Standesbeamten-Stellvertreter bestellt, mit Mai 2004 wurde er mit der Funktion des Standesamtsleiters betraut, mit September 2012 zusätzlich mit jener des Staatsbürgerschaftsverbandleiters.

Die Bürgermeister der Verbandsgemeinden – Neunkirchen, Altendorf, Natschbach-Loipersbach, St. Egyden, Warth, Wartmannstetten und Würflach - bedankten sich mit einer Holzskulptur, die zwei Ringe darstellt und die Anzahl der Trauungen und die Namen aller Verbandsgemeinden eingraviert hat. Nur die eingravierte Anzahl von 2.294 stimmte bei Übergabe wegen Diensteifers von Fasching nicht mehr: Einen Tag vor Pensionsantritt stand noch eine letzte Trauung am Programm.

Mit 1. März 2018 übernimmt Birgit Prinz die Leitung des Standesamtes Neunkirchen.