Kollision mit Snowboarder: Skifahrer brach sich Kiefer .

Ein 26 Jahre alter Skifahrer aus dem niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen ist am Donnerstag im obersteirischen Skigebiet Stuhleck in Spital am Semmering bei einer Kollision mit einem Snowboarder aus Ungarn (29) schwer verletzt worden.