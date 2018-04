Es ist fast schon ein Ritual: Jeden Samstag finden sich am Stützpunkt des Neunkirchner Roten Kreuzes an die 25 Personen zusammen, um anzupacken. Anzupacken für Menschen, die in Notsituationen leben, die von Armut gefährdet oder unmittelbar davon betroffen sind.

Seit mittlerweile acht Jahren gibt es die „Team Österreich“-Tafel, eine gemeinsame Aktion von Hitradio Ö3 und Rotem Kreuz – auch im Bezirk Neunkirchen, aktuell neben der Bezirkshauptstadt auch in Gloggnitz und Aspang. Das Ziel der „Tafel“ ist einfach erklärt: Zum einen werden Woche für Woche genießbare, aber nicht mehr verkäufliche Lebensmittel vor dem Wegwerfen bewahrt – etwa von Supermärkten oder Geschäften der Region. Zum anderen wird damit Menschen in Österreich geholfen, die aufgrund ihres niedrigen Haushaltsbudgets Schwierigkeiten dabei haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Bis zu 70 Personen kommen Woche für Woche in Neunkirchen zu der Tafel, um das Angebot in Anspruch zu nehmen – und holen dabei Lebensmittel für insgesamt rund 170 Personen.

Unterstützer sind gern gesehen

„Diese Aktion zeigt, dass das Rote Kreuz mehr ist als nur ,Tatütata‘ und Blaulicht“, ist Rot Kreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger stolz auf die Truppe rund um Teamleiter Kurt Pichelbauer. Woche für Woche seien die Helfer mit Herz und Begeisterung bei der Sache, wofür er herzlich ,Danke‘ sagen wolle, so Willesberger, der hinzufügt: „Es ist toll, dass unsere Mitarbeiter sich freiwillig für diese Sache engagieren!“

Und auch wenn die Anzahl derer, die sich in den Dienst der guten Sache stellen, beachtlich ist: Natürlich ist noch Luft nach oben. „Wir freuen uns natürlich über jeden, der mitmacht“, so Kurt Pichelbauer zur NÖN. Interessierte könnten sich direkt an das Rote Kreuz wenden – es gibt keinen Zwang, jeder ist willkommen. Auch private Spender sind gerne gesehen. Was sich das „Tafel“-Team da vor allem wünscht? „Waschpulver, Toilettartikel, aber auch Nudeln, Reis, Mehl, Zucker und Gries“, zählt Pichelbauer unter anderem auf. Ausgabe ist schließlich jeden Samstag um 19 Uhr.

Menschen sollen Scheu überwinden

Wer die „Tafel“ selbst in Anspruch nehmen möchte, muss dem Roten Kreuz einen Einkommensnachweis bringen und sich eine entsprechende Karte holen. Mit dieser können dann jeweils am Samstagabend Lebensmittel geholt werden. „Und da ist es ganz wichtig, dass die Leute ihre Scheu überwinden und zu uns kommen. Wir helfen sehr gerne“, appelliert Horst Willesberger. Wie jemand heiße und woher er komme, das sei völlig egal, so der Rot Kreuz-Chef: „Danach wird bei uns niemand fragen!“