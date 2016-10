Ein schlimmer Arbeitsunfall stellte das Leben der Peischinger Familie Bozkurt auf den Kopf. Zu den körperlichen Problemen am Weg der Genesung gesellen sich nun auch finanzielle Sorgen.

Hazret Bozkurt ging wie gewohnt in die Frühschicht in die Ternitzer Firma, alles war gleich, alles Routine – doch dann wachte er plötzlich im Krankenhaus wieder auf. Was war passiert?

Der 28-Jährige wollte eine Schweißnaht nachschleifen, die Scheibe zerbrach, löste sich von der Maschine und blieb in seiner linken Gesichtshälfte stecken! Kein Knochen in dieser Region blieb unversehrt, es folgte eine Operation nach der anderen. Knochen wurden mit Metallplatten wieder hergestellt. Eine Therapie folgte der anderen. Das alles unter unvorstellbaren Schmerzen. „Mir ist wichtig, dass nie wieder ein Kollege so etwas erleben muss“, bittet er auch die Firmen, auf die Sicherheit ihrer Arbeiter zu schauen.

Fahrten verschlingen Unmengen von Geld

Die Familie hat sich ein Leben aufgebaut, sie haben zwei entzückende Töchter, eine tolle Haushälfte. Ihr Leben basiert auf dem Einkommen von zwei Erwachsenen. Und jetzt wird es knapp, die Therapien und Fahrten nach St. Pölten in das Krankenhaus verschlingen Unmengen von Geld. Die Familie weiß nicht mehr, wie sie ihr Leben bestreiten soll.

„Als ich von dem Schicksal erfuhr, war sofort klar, dass wir von der SPÖ-Neunkirchen helfen müssen“, erklärt Gemeinderätin Gerlinde Metzger. So wurde wieder der Sozialfond des „roten Sackerls“ (eine Sammlung der erhöhten Gemeinderatsbezüge, die von der SPÖ abgelehnt werden) angezapft.