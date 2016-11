SPÖ-Sportstadtrat Manfred Baba „geht der Hut hoch“: Weil in seinem Ausschuss zwei Förderungsansuchen für den SC Neunkirchen und die Wessely-Kegler von der Stadtregierung in Form der ÖVP und Grünen abgelehnt wurden, geht er nun in die Offensive.

"Bin wirklich mächtig sauer"

„Ich bin wirklich mächtig sauer. Denn auf der einen Seite baut man um 150.000 Euro einen Pumptrack und tut so, als hätte man etwas für den Sport und die Jugend übrig, und auf der anderen Seite werden Förderansuchen einfach negiert!“ Dabei seien gerade der SC mit seiner Jugendarbeit und die Kegler mit ihren sportlichen Erfolgen vorbildhaft in der gesamten Region. „Bei einer solchen Vorgehensweise fehlt mir einfach das Verständnis“, kocht Baba.

Für ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix, der ebenfalls im Ausschuss sitzt, ist die Erklärung ganz einfach: „Der Kegelverein hat eine neue Bahn um 150.000 Euro bekommen, der SC einen Rasentraktor und diverse infrastrukturelle Leistungen. Da war im Gegenzug vereinbart, dass jetzt eine Zeit lang um keine Förderungen angesucht wird!“

"Sportförderungen versprochen"

Baba lässt die Argumente nicht gelten: „Der Traktor wird ohnehin bald eingehen, weil er viel zu klein für das ist, was damit alles gemäht werden muss und seit 2010 verspricht die Stadtregierung die Sportförderungen betreffend neue Richtlinien. Nichts ist bis dato passiert. Ich habe sogar ein zehnseitiges Konzept abgegeben und wurde nur vertröstet!“ Teix spielt den Ball an Baba zurück:

„Nur abgeben ist halt zu wenig. Als Ausschussvorsitzender und Sportstadtrat sollte er vielleicht einmal einen Arbeitskreis einberufen, damit wir konkrete Dinge beschließen können!“ Auch der Pumptrack habe mit den Förderungen nichts zu tun: „Der wurde für die Jugend gebaut, das ist nicht vergleichbar!“