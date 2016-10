Neunkirchen

Vor der Umstellung der Verkehrslösung verließen rund 2.200 Fahrzeuge pro Woche die Innenstadt über die Urbanbrücke und an die 21.000 über die Eiserne Brücke. In der Eröffnungswoche der Firmen Lidl und Müller hat sich dieses Verkehrsaufkommen nahezu verdoppelt.

„Wir haben genau 39.738 Fahrzeuge, die über die zweispurige Brücke Richtung B 17 gefahren sind, registriert“, weiß Klaus Degen von der Stadtpolizei. „Hätten wir diese Maßnahmen nicht gesetzt, wäre es mit Sicherheit zu einem Zusammenbruch des Verkehrs gekommen“, ist er sich sicher.

Ein drohender Verkehrskollaps konnte abgewendet werden, die alte Verkehrsführung hätte nur eine gesamte Kapazität von rund 23.500 Pkw pro Woche bewältigen können. Zwar sei die Eröffnungswoche auch kein allgemein gültiger Maßstab, sie zeige aber schon, dass sich das Verkehrsaufkommen im dortigen Bereich massiv steigern wird.

Teilweiser Kollaps des Verkehrs

„Ohne Maßnahmen wäre es definitiv zu einer Überlastung von rund 10.000 Fahrzeugen pro Woche gekommen. Als Folge hätten unter anderem Staus in der Wiener Straße, mehr Verkehr durch ausweichende Autos in Alleegasse und Fabriksgasse und der teilweise Kollaps des Verkehrs an der Ritterkreuzung gedroht“, erklärt ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer den Kritikern die Gründe für die Maßnahmen.

Er konnte allerdings in der Vorwoche einen kleinen Kritikpunkt, der sich an die Autofahrer richtet, ausmachen: „Jene, die auf der B 17 Richtung Mautkreuzung fahren, nutzen die zweite Spur zum Vorfahren nicht. Deshalb kommt es zu Staus und auch die Stallerkreuzung ist dann davon betroffen, weil besonders Intelligente auch bei Stau noch in diesen Kreuzungsbereich einfahren und dann alles verstopfen!“

In der Vorwoche wurde das Zählgerät übrigens im Bereich der Urbanbrücke angebracht. Aktuelle Zahlen waren zu Redaktionsschluss aber noch nicht vorhanden.