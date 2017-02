Abteilungsvorstand Alfred Ungersböck geht genau auf die beiden Operationen ein. | LKH

Der NÖN Neunkirchen wollte das Landesklinikum persönlich zwar keine Stellungnahme abgeben, allerdings gibt es ein Schreiben von Orthopädie-Vorstand Alfred Ungersböck an die Pressestelle der Landeskliniken-Holding, in dem genau auf den Fall eingegangen wird. Ein Verschulden wird hier ganz klar bestritten und in Abrede gestellt.

In der dreiseitigen Stellungnahme wird festgehalten, dass die Indikation zur Operation nach mehrjähriger konservativer Therapie und therapieresistenten Beschwerden absolut korrekt gestellt wurde. „Wir betrachten das Versagen der Erstoperation als Komplikation, wie diese bei diesen Eingriffen beschrieben ist, als keine Fehlbehandlung durch den Operateur“, so Ungersböck, der betont, dass der Eingriff von höchst erfahrenen und qualifizierten Kräften zur Durchführung kam.

Dass bei der zweiten Operation das Glas einer Geräteoptik zu Bruch ging, sei „eine unangenehme Situation, die wir sehr bedauern. Dies ist eine Komplikation, die ich als schicksalhaften Verlauf bewerten würde, das OP-Team hat sehr sorgfältig und korrekt auf diese Komplikationen reagiert.“

Insgesamt wird im gesamten Heilungsverlauf kein schuldhaftes Verhalten seitens des Klinikums gesehen, sondern „ein unglücklicher Heilungsverlauf mit Auftreten von Komplikationen, die leider nicht bei allen Eingriffen vermieden werden können.“