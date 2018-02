Wohnungen in der Talgasse wurden geräumt.

Heimlich, still und leise wurde mit Februarbeginn die Asylwerberunterkunft in der Talgasse in Neunkirchen vom Land geschlossen: Weil es zu viele Mängel gab und die nicht behoben wurden.

Das bestätigte auch Grüne Vizebürgermeister Martin Fasan auf Anfrage der NÖN Neunkirchen.