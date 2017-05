Die Turnhalle in der Friedrich-Lichtenwörther-Gasse? „Einfach nicht mehr tragbar“, so SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak. Genau deswegen werden 2,6 Millionen Euro in die Hand genommen, um eine neue Halle zu schaffen.

Vermutlich 1954 erbaut

„Ich glaube, dass die Turnhalle im Jahr 1954 erbaut worden ist. Den heutigen Standards entspricht sie daher nicht mehr wirklich“, so Dworak im NÖN-Gespräch. Im Sommer soll der Spatenstich gesetzt werden. Insgesamt wird ein Jahr lang gebaut. „Während den Arbeiten wird noch die alte Turnhalle von den Schülern benutzt“, erklärt der Stadtchef. Die alte Halle zu erhalten wäre laut ihm unmöglich und deswegen wird sie nach den Arbeiten auch dem Erdboden gleichgemacht.

Das Besondere an dem neuen Konstrukt wird jedoch der Schwerpunkt sein, den die Gemeinde setzt. „Wir wollen den Turnern einen Platz schaffen, an dem sie trainieren können. Weil in der Umgebung gibt es nichts. Und das Her- und Wegräumen in der Mehrzweckhalle nimmt sehr viel Zeit in Anspruch“, so Dworak über die Schwerpunktsetzung.

Diese wurde deswegen gemacht, weil es in Ternitz mit Linda Hamersak und ihren Vereinskolleginnen eine Kunstturnelite gibt, die schon viele nationale, aber auch internationale Preise geholt hat. „Es wird dann auch ein Schnitzelbecken geben. Da liegen dann natürlich keine echten Schnitzel drinnen“, scherzt der Bürgermeister. Dieses Becken soll den Aufprall, wenn eine Kunstturnerin vom Gerät fallen sollte, abfedern. „So ein Becken gibt es in der Umgebung nirgends“, behauptet Dworak stolz und schmunzelt: „Ich werde die Halle dann höchstpersönlich mit einem Purzelbaum eröffnen. Mehr kann ich nämlich nicht!“

Eingangsbereich wird verlegt

Aber nicht nur die Turnhalle soll komplett erneuert werden. Auch im Eingangsbereich, der momentan noch auf der Friedrich-Lichtenwörther-Gasse liegt, soll verlegt werden. „Wir wollen einen richtigen Schulcampus schaffen, damit die Kinder weg von den Autos sind“, erklärt Dworak die Maßnahme.

Laut Plan sollen daher die Schüler der Neuen Mittelschule so wie jene aus dem BORG vom Schulcampus aus die Gebäude betreten können. An den Klassenräumen der NMS selbst gibt es laut dem SPÖ-Stadtchef keine Veränderungen.