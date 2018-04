Gegen 8.20 Uhr hatte der 28-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Neunkirchen seinen Firmen-Lkw am Parkplatz eines Kaufhauses eingeparkt. Als er seine Fahrt einige Minuten später fortsetzen wollte, lenkte er den Lkw rund zwei Meter in Richtung Feistritzsattelstraße (L407) und wollte auf diese links einbiegen. Dabei dürfte er die unmittelbar vor dem Lastwagen vorbeigehende 75-Jährige aus dem Bezirk Weiz übersehen und umgestoßen haben.

Der 28-Jährige wurde durch einen lauten Schrei auf die Frau aufmerksam und hielt den Lkw unmittelbar an bevor er das Fahrzeug rund zwei Meter zurück schob. "Dabei die Pensionistin im Bereich der rechten Körperhälfte an Arm und Bein überfahren" worden sein, wie die Polizei am Mittwochnachmittag in einer Aussendung bekannt gab.

Die Schwerverletzte wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Ihr Zustand war zum Zeitpunkt der Einlieferung stabil. Der 28-Jährige erlitt einen Schock und wurde vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Er konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzten.