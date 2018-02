Christian L. sitzt im Wohnzimmer. Der Fernseher läuft leise im Hintergrund, auf dem Tisch stehen Kaffee und Kuchen. „Greift zu“, fordert seine Mutter die Gäste im Haus auf. Als sie aus der Küche zurückkehrt, legt sie Servietten auf den Tisch.

Der 48-Jährige leidet an einer Krankheit – einer Krankheit, die nicht geheilt werden kann. Eine Krankheit, von der er weiß, dass er an ihr sterben wird. Doch seit einigen Monaten hat der Scheiblingkirchner Hilfe vom mobilen Palliativteam Neunkirchen. Regelmäßig besucht ihn ein Mitglied des Teams, um ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten.

Anfangs habe er sich massiv dagegen gewehrt, Hilfe anzunehmen, wie Christian der NÖN beim Besuch offen erklärt: „Ich wollte das nicht, habe das abgelehnt“, sagt er. Heute ist er dankbar, dass sich das Palliativteam um ihn kümmert: „Ich wüsste nicht, was ich heute ohne meine Palliativengel machen würde“, meint er – und muss schmunzeln. Denn auch wenn das Thema ein sehr ernstes ist: Lachen kann Christian L. noch immer.

„Und der Humor kommt dabei nicht zu kurz – selbst wenn es natürlich manchmal auch traurig sein kann.“Manuela Klee

Das Palliativteam besteht aus Ärzten und Diplomkrankenpflegern und ermöglicht es, eigenen Angaben zufolge, durch Symptomlinderung ein Verbleiben zuhause zu ermöglichen. „Ziel ist es, die Aufnahme in ein Krankenhaus eher zu vermeiden“, erklärt die diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester Manuela Klee, die das Team leitet.

Sie hat langjährige Erfahrung in dem Bereich und erklärt die Arbeitsweise: „Wir unterstützen und begleiten nicht nur die Patienten selbst, sondern auch deren Angehörige – und das in ihrer vertrauten Umgebung, um den Betroffenen auch in dieser Lebensphase ein hohes Maß an Lebensqualität zusichern zu können.“ Die Termine mit den Patienten werden nicht fix ausgemacht: „Der Patient und die Mitarbeiterin sprechen sich zusammen. Jeder ist individuell, genauso werden auch die Termine vereinbart.“

Einerseits unterstützen die Mitarbeiter ihre Patienten natürlich mit pflegerischem und medizinischem Fachwissen – andererseits wird auch viel gesprochen. „Und der Humor kommt dabei nicht zu kurz – selbst wenn es natürlich manchmal auch traurig sein kann.“ Dass der Beruf nicht immer ein einfacher sei, gibt auch Manuela Klee zu, die aber meint: „Es gibt auch sehr viele schöne Momente, die wir mit den Menschen teilen. Ziel muss es sein, die Anzahl der schönen, glücklichen Momente möglichst hoch zu halten!“