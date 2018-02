Christa Hof

Geboren ist die Autorin im Jahr 1953. Ihre Kindheit und Jugendzeit hat sie dann in Pfarra, einem Ortsteil der Gemeinde Prigglitz, verbracht. Mittlerweile lebt sie aber zusammen mit ihrem Ehemann in Schneedörfl (Reichenau an der Rax).

Beruflicher Werdegang

Christa Hof hat Lehramt studiert und in weiterer Folge an Volksschulen, aber auch Hauptschulen (heute Neue Mittelschule, Anm. d. Red.) in den Fächern Englisch, Sport und Volleyball unterrichtet. Im Jahr 2009 wurde sie zur Leiterin der NMS Reichenau ernannt. Drei Jahre später übernahm sie auch in der NMS Payerbach das Zepter. 2016 verabschiedete sich Hof in die Pension.

Das Buch

Hof hat einen 97 Seiten starken Gedichteband, teils auch in Mundart, geschrieben.