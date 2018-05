Zwei Tage lang feierte die Peischinger Feuerwehr am Wochenende mit der Bevölkerung ihr traditionelles Fest. Während Samstagnacht ein DJ im Zelt für Stimmung sorgte, ging es am Sonntag mit einem Frühschoppen zünftig weiter und am späten Nachmittag zu Ende.

Eine riesige Tombola mit 50 Geschenkkörben und einem Motorroller als Hauptpreis rundeten die Feierlichkeiten ab. Zudem sammelte die Feuerwehrjugend mit einer Bausteinaktion für den notwendig gewordenen Zubau des Feuerwehrhauses.