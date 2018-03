„Wir wollen den Hochwasserschutz nicht verhindern. Wir wollten so nur zeigen, dass wir mit der Vorgehensweise nicht einverstanden sind!“, begründen die Gemeinderäte Charlotte Benedikt, Andreas Höller (ÖVP) und Oliver Strametz (Bürgerforum) den Auszug aus der Gemeinderatssitzung. Problem für sie war einerseits, dass sie unter Ausschluss der Bevölkerung über den Hochwasserschutz abstimmen sollten.

Andererseits sollte auch darüber entschieden werden, ob die Agenden betreffend des Hochwasserschutzes Pitten-Seebenstein an den Pittentaler Wasserverband abgegeben werden sollen und dieser die Planung für die Gemeinde weiterverfolgt.

„Das ist eine schwerwiegende Entscheidung für die Bevölkerung. Außerdem wissen wir ja nicht, was der Wasserverband dann macht“, bekritteln Benedikt und Co. Mit den Vorwürfen der Opposition kann SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger nichts anfangen: „Sie sind wortlos ausgezogen. Was soll ich da noch machen?“