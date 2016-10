Ein böses Erwachen gab es für einige Bewohner der Wohnhausanlage am Krimhilden-Weg: Unbekannte Täter waren während der Nachtstunden in diverse Kellerabteile eingedrungen und hatten Fahrräder in großer Stückzahl gestohlen.

Die Vorgangsweise spricht für eine organisierte Tätergruppe, zumal diese Art von Raddiebstählen in großer Manier in den letzten Wochen häufig im Land beobachtet werden konnte, weiß Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller. Auch bei der Tat in Pitten brachen die Einbrecher mehrere Kellerabteile auf und stahlen daraus insgesamt elf Fahrräder. Die Schadenssumme wird mit rund 10.000 Euro beziffert.

„Vermutlich waren die Täter mit einem größeren Lieferwagen vor Ort, da ein Anrainer über längere Zeit ein laufendes Motorengeräusch wahrgenommen“, hat so Neumüller.

Sollte die Bevölkerung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und welche in dieser Art bemerken, soll bitte die Polizeiinspektion Schwarzau unter 059133/3357 informiert werden.