Der 13 November 2016 wird einem jungen Lenker aus dem Bezirk Neunkirchen wohl noch länger in Erinnerung bleiben.

Doppeltes Pech für Lenker in Gloggnitz .

Der Mann kam im Gemeindegebiet von Prein an der Rax am Nachmittag von der Fahrbahn ab, worauf der beschädigte Pkw geborgen werden musste. Das Fahrzeug wurde bis zum Abend bei einer Pannenbucht abgestellt. Nach der Arbeit entschied sich der Lenker mit einem Angehörigen das Unfallfahrzeug nach Hause zu schleppen. Im Ortsgebiet von Gloggnitz bemerkte der Mann plötzlich, das der Wagen zu brennen begann.

Um keine weiteren Beschädigungen in der dicht verbauten Innenstadt von Gloggnitz durch den mittlerweile fortgeschrittenen Brand zu verursachen, zogen die beiden den brennenden Pkw noch in eine abgelegenere Fahrbahn im Bereich Bahnhof Gloggnitz. Gegen 22:30 Uhr wurde die FF Gloggnitz Stadt mit dem Meldebild "B2 Fahrzeugbrand" in die Bahnhofstrasse gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand. Unter schweren Atemschutz wurde von den Florianis der Brand rasch mit einem Rohr abgelöscht. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. Die Nachlöscharbeiten wurden durch Einsatz einer Wärmebildkamera unterstützt und das ausgebrannte Fahrzeug in Folge geborgen. Die Brandursache ist unbekannt.