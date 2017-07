Im Rahmen eines Landesparteirates segnete die niederösterreichische SPÖ ihre Kandidatenliste für die Nationalratswahl am 15. Oktober ab. Angeführt wird die Liste bekanntlich von SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid. Auf Listenplatz neun findet sich die Grafenbacher Bürgermeisterin Sylvia Kögler wieder. „Derzeit bin ich die einzige Kandidatin im Bezirk Neunkirchen, die Chancen auf den Einzug in den Nationalrat nach den Wahlen am 15. Oktober hat“, so Kögler über die Platzierung. „Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten in der Kommunalpolitik und für die Verbände im Bezirk Neunkirchen gearbeitet und es wäre mit jetzt eine große Ehre, für unseren Bezirk im Nationalrat tätig werden zu dürfen“, ergänzt sie.

Auf Platz zwei der Landesliste befindet sich mit Maurice Androsch übrigens ein Mitglied der Landesregierung, welches in die Bundespolitik wechseln soll.